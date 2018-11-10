России передали окровавленную рубашку убитого императора Александра II

Реликвии российской императорской семьи, в том числе и рубашка со следами крови Александра II, были переданы послу РФ Алексею Мешкову во Франции. Церемония состоялась в Париже на гала-вечере. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы многие годы пытались вернуть наше народное достояние, — сказал Мешков.

Он также выразил благодарность властям Франции за помощь в возвращении реликвии.

Теперь окровавленная рубашка императора, три платка с его инициалами, форменный мундир и портрет отправятся в Свято-Николаевский собор в Ницце.

Напомним, что несколько лет назад одна из религиозных ассоциаций страны похитила реликвии Александра II.