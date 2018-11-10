Власти Камчатки окажут помощь родным пропавших без вести с затонувшего судна

Правительство Камчатского края окажет помощь родственникам трёх пропавших без вести членов экипажа затонувшего судна "Анатолий Крашенинников". Об этом сообщает ТАСС.

— Они все наши, камчатские, в беде их не бросим, — заявил зампредседателя правительства Сергей Хабаров.

Ранее Лайф сообщал, что 9 ноября частное судно затонуло у берегов Камчатки в Охотском море. Из 13 членов экипажа десятерых удалось спасти, а судьба оставшихся трёх человек остаётся неизвестной.