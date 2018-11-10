Болтон заверил, что у США нет планов размещать в Европе запрещённые ДРСМД ракеты

В то же время советник президента США по нацбезопасности заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "устарел".

Соединённые Штаты не намерены размещать в Европе ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил советник президента США Джон Болтон.

— В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещённые Договором о ликвидации РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединённых Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и оптимистично настроены по поводу выработки общей позиции, — цитирует Болтона пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме.

В то же время Болтон выразил мнение, что соглашение о РСМД устарело, а Россия "его нарушает". Кроме того, он отметил, что к соглашению до сих пор не присоединились многие страны, у которых есть баллистические и крылатые ракеты.

— По нашим оценкам, у Китая, к примеру, от трети до половины всех их баллистических и крылатых ракет нарушают положения Договора о ликвидации РСМД. Эти ракеты угрожают нашим союзникам в Восточной и Юго-Восточной Азии, — заявил Болтон.

Как ранее сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп в октябре объявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соглашение о РСМД подписали в 1987 году Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. По документу обе страны обязаны уничтожить все свои комплексы ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также прекратить их производство.