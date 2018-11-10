По стопам звёздной бабушки. София Ротару поздравила внучку с премьерой песни

Народная артистка СССР София Ротару поздравила в "Инстаграме" cвою 17-летнюю внучку Софию Евдокименко с дебютом в шоу-бизнесе.

Девушка выбрала для сольной карьеры имя Sofia Eve, а первая композиция получила название Unbreakable. Известно, что над её созданием работали музыканты из США и Австралии, а записывали песню в студии в Киеве.

— Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива! — написала Ротару любимой внучке.

София Евдокименко училась в музыкальной школе в Киеве, а в 2017 году уехала получать образование в Лондон, где изучает английскую литературу и историю искусства.

Также ранее внучка Ротару была лицом юбилейной обложки украинского Elle, а в феврале 2017 года получила престижный в модельном бизнесе титул "Лучшая модель" по версии Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.