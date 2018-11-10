"Невежество и бред". СМИ обвинили Трампа в глупых высказываниях о Крыме

Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа в адрес администрации Барака Обамы о "потере Крыма" свидетельствуют о невежестве и агрессивных инстинктах, а такого рода мышление — бред, оторванный от реальности. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Издание отмечает, что такие заявления звучат глупо. Здесь даже важны не сами слова, а подтекст, который означает, что американский лидер может "позволять" и "не позволять" другим крупным странам те или иные действия.

По версии журнала, Трамп говорит о Крыме так, будто он был частью США и его украли. Отмечается, что такое мышление очень опасно, особенно когда глава Белого дома именно так смотрит на международные кризисы.

Издание подчеркнуло, что Обама всё сделал правильно и не стал создавать риск мировой войны.

Подведя итог, журнал указал на тот факт, что Трамп постоянно говорит о Крыме как о потере части страны, которая таковой не является. А это, уверены авторы, показывает, как глава Белого дома далёк от настоящей внешней политики.