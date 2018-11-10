Стала известна возможная причина затопления судна на Камчатке

Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров заявил, что затопление судна "Анатолий Крашенинников" могло произойти из-за смещения груза в результате плохой погоды. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что точно всё станет ясно, когда пройдёт допрос второго помощника капитана.
Напомним, у берегов Камчатки затонуло частное судно. На его борту находилось 13 человек, 10 из них спасли. Судьба оставшихся трёх до сих пор неизвестна. Ранее камчатские власти заявили, что окажут помощь семьям без вести пропавших членов экипажа.
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