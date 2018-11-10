СМИ: Япония хочет заключить с Россией договор по Курилам в 2019 году

Токио надеется решить спорный вопрос на условиях декларации 1956 года, по которой Москва согласилась передать Японии Шикотан и ряд островов Малой Курильской гряды.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящем Восточноазиатском саммите в Сингапуре планирует обсудить с Владимиром Путиным статус Курил и предложить российскому лидеру ускорить переговоры по этому вопросу. Об этом пишет The Mainichi.

По данным издания, Токио рассчитывает окончательно договориться о принадлежности островов уже в будущем году.

Сообщается, что правительство Японии намерено подтвердить приверженность Совместной декларации СССР и Японии 1956 года. По этому документу Шикотан и ещё несколько островов, которые в Японии называют Хабомаи, передадут Японии после подписания мирного договора. До сих пор Синдзо Абэ настаивал на передаче всех Южных Курил ещё до заключения мира.

Как ранее сообщал Лайф, Путин в сентябре предлагал Абэ подписать договор до конца 2018 года без предварительных условий. Позже он отметил, что в документе можно прописать стремление сторон решить территориальные споры.