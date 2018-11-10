Полёт отменяется. Правительство Франции конфисковало рейс Ryanair перед вылетом

Причиной задержки рейса стала задолженность компании перед региональными властями, которые решились на крайние меры после того, как перевозчик полгода игнорировал официальное юридическое предупреждение.

Во Франции 149 пассажиров "боинга" Ryanair так и не дождались взлёта своего самолёта из аэропорта Бордо-Мериньяк, поскольку власти страны конфисковали рейс из-за имеющейся задолженности.

Тем, кто должен был вылететь в Лондон, удалось сделать это лишь с пятичасовой задержкой. Позднее владельцы лоукостера принесли пассажирам извинения за инцидент.

Попытавшись связаться с перевозчиком, клиенты потерпели неудачу — администрация Ryanair не отвечала на звонки, а лишь прислала СМС-сообщение с уведомлением о задержке рейса и ваучером стоимостью в пять евро, который предлагали потратить на еду. Правда, разочарованные пассажиры заявили, что даже обычный бутерброд в аэропорту стоит дороже.

Позднее представитель авиационного агентства Франции Эрик Героуд объяснил, что региональные власти, выплатившие лоукостеру субсидии, долгое время пытались получить свои средства обратно. Из-за того что администрация Ryanair не выходила на связь и целых шесть месяцев игнорировала официальное юридическое предупреждение, правительство было вынуждено пойти на крайние меры.

Отмечается, что 9 ноября ирландская авиакомпания вернула средства в полном объёме.