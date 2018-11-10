Массовая свадьба для 550 пар прошла в сирийской Латакии

В сирийском городе Латакия одновременно поженились 550 пар. Об этом сообщили в пресс-службе организатора массовой свадьбы — мобильного оператора Syriatel.

Общую для всех церемонию провели в одном из залов торжеств. Среди молодожёнов были военные сирийской армии и родственники погибших в боях солдат и офицеров. Кроме того, многие женихи и невесты получили ранения в сирийской войне.

Такую акцию для молодых пар провели уже в шестой раз. Ранее на массовых свадьбах в Сирии обручальные кольца надели почти полторы тысячи человек.