Трамп объявил о режиме ЧС в Калифорнии в связи с лесными пожарами

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за лесных пожаров.

В заявлении пресс-службы Белого дома указывается, что президент США распорядился "предоставить федеральную помощь" местным властям в связи со сложной пожароопасной ситуацией.

Напомним, пожары на территории штата вспыхнули 8 ноября. Общая их площадь уже выросла до 36 тысяч гектаров. Оказались разрушенными около семи тысяч построек, в основном жилые дома. Порядка 250 тысяч человек эвакуированы. По последним данным, жертвами пожаров стали уже девять человек.

Ранее Лайф писал,что семья светской львицы Ким Кардашьян покинула дом в Калифорнии из-за пожаров. Также сообщалось, что огонь уничтожил находящийся в штате город-декорацию для фильмов о Диком Западе.