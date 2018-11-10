Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 километра

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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 километра

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Фото: © Pixabay / StockSnap

Вулкан Эбеко на острове Парамушир на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Отмечается, что утром 10 ноября шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние до пяти километров. В ведомстве отметили, что пеплопада не зафиксировали и запах сероводорода не ощущается.

Угроза для жизнедеятельности населения также отсутствует.

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