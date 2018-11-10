Эксперты объяснили связь между ожирением и остановками дыхания во сне

Увеличение числа людей, страдающих ожирением, привело к росту больных апноэ — остановками дыхания во время сна. Это может грозить инфарктом миокарда, атеросклерозом или инсультом. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам заведующего отделением медицины сна Московского медицинского университета имени Сеченова Михаила Полуэктова, учёные из США провели соответствующие исследования с интервалом в 10 лет. Было обнаружено, что частота апноэ увеличилась до 10%, а в первом эксперименте она составляла 2–4%. Американские учёные связали это с ростом количества людей, страдающих лишним весом.

Руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета Александр Калинкин предположил, что остановка дыхания во сне нарушает выработку большинства гормонов, в том числе и соматотропного. Именно это приводит к тому, что людям страдающим апноэ, очень трудно похудеть.