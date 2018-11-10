После взрыва бытового газа в доме в Москве спасено 25 человек — видео

В одной из квартир в девятиэтажном доме, расположенном на юго-западе Москвы, произошёл взрыв бытового газа. В результате этого пострадал один человек, который госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, после мощного хлопка вынесло стёкла примерно в 40 квартирах.

При этом, как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, сотрудниками МЧС были спасены 25 человек, в том числе грудной ребенок.

Сообщается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Всего в результате инцидента было эвакуировано 60 человек.

Причины происшествия выясняются.