После взрыва бытового газа в доме в Москве спасено 25 человек — видео

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После взрыва бытового газа в доме в Москве спасено 25 человек — видео

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид 

В одной из квартир в девятиэтажном доме, расположенном на юго-западе Москвы, произошёл взрыв бытового газа. В результате этого пострадал один человек, который госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, после мощного хлопка вынесло стёкла примерно в 40 квартирах.

При этом, как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, сотрудниками МЧС были спасены 25 человек, в том числе грудной ребенок.

Сообщается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Всего в результате инцидента было эвакуировано 60 человек.

Причины происшествия выясняются.

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