После взрыва бытового газа в доме в Москве спасено 25 человек — видео

В одной из квартир в девятиэтажном доме, расположенном на юго-западе Москвы, произошёл взрыв бытового газа. В результате этого пострадал один человек, который госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.
По словам очевидцев, после мощного хлопка вынесло стёкла примерно в 40 квартирах.
При этом, как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, сотрудниками МЧС были спасены 25 человек, в том числе грудной ребенок.
Сообщается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Всего в результате инцидента было эвакуировано 60 человек.
Причины происшествия выясняются.
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