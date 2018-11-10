В США "фруктовые" электронные сигареты пропадут с прилавков киосков и заправок

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует убрать с прилавков минимаркетов и заправок сигареты с фруктовыми вкусами, так как они пользуются особенной популярностью у молодёжи.
Как сообщает Washington Post, ожидается, что глава департамента Скотт Готлиб официально объявит о запрете уже на следующей неделе.
Отмечается, что по новым правилам реализации электронных сигарет, продавцов онлайн-магазинов обяжут уточнять возраст покупателей.
По данным ведомства, за год примерное количество курящих школьников увеличилось от одного миллиона до трёх с половиной.
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