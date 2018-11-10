В США "фруктовые" электронные сигареты пропадут с прилавков киосков и заправок

Это связано с тем, что количество курящих американских школьников за год увеличилось от одного миллиона до трёх с половиной.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует убрать с прилавков минимаркетов и заправок сигареты с фруктовыми вкусами, так как они пользуются особенной популярностью у молодёжи.

Как сообщает Washington Post, ожидается, что глава департамента Скотт Готлиб официально объявит о запрете уже на следующей неделе.

Отмечается, что по новым правилам реализации электронных сигарет, продавцов онлайн-магазинов обяжут уточнять возраст покупателей.

По данным ведомства, за год примерное количество курящих школьников увеличилось от одного миллиона до трёх с половиной.