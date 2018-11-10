В пригороде Монреаля неизвестный выстрелил в мужчину и ребёнка

В пригороде Монреаля злоумышленник выстрелил из пистолета и ранил пятилетнего ребёнка и 50-летнего мужчину. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу. Ребёнку на данный момент проводят операцию, он получил ранение в живот. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего стрелявшего, который после происшествия забаррикадировался в доме. На данный момент он содержится под стражей.

Мотивы произошедшего устанавливаются.