В пригороде Монреаля неизвестный выстрелил в мужчину и ребёнка

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В пригороде Монреаля неизвестный выстрелил в мужчину и ребёнка

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В пригороде Монреаля злоумышленник выстрелил из пистолета и ранил пятилетнего ребёнка и 50-летнего мужчину. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу. Ребёнку на данный момент проводят операцию, он получил ранение в живот. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего стрелявшего, который после происшествия забаррикадировался в доме. На данный момент он содержится под стражей.

Мотивы произошедшего устанавливаются.

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