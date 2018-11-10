США могут прекратить дозаправку самолётов коалиции Саудовской Аравии

В Пентагоне заявили, что переговоры с королевством по данному вопросу ещё продолжаются.

США могут прекратить дозаправлять в воздухе самолёты коалиции во главе с Саудовской Аравией, участвующие в военном конфликте в Йемене. Об этом информирует Reuters.

По данным агентства, этот вопрос находится на рассмотрении обеих государств и в конечном счёте решение может быть принято Саудовской Аравией ввиду возросших возможностей королевства осуществлять дозаправку самостоятельно.

В свою очередь Пентагон не стал комментировать ситуацию.

— Мы продолжаем вести переговоры с саудовскими партнёрами. Нам на данный момент нечего сообщить, — сказала представитель пресс-службы Минобороны США Ребекка Ребарих.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между силами правительства и мятежниками-хуситами. В самую активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным Центра по правам и развитию Йемена, с весны 2015 года в стране было убито более 10 тысяч мирных жителей, включая почти 2,4 тысячи детей и около двух тысяч женщин. За тот же период пострадали 18,5 тысячи йеменцев.