Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов МВД с праздником

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Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов МВД с праздником

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества общество ценит в людях, стоящих на страже правопорядка, — сказал он.

Колокольцев также подчеркнул, как важно сохранить дальнейшую борьбу с коррупцией, экстремизмом, наркотиками и нелегальной миграцией.

В конце поздравления глава МВД выразил благодарность всем сотрудникам за службу.

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