Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов МВД с праздником

Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества общество ценит в людях, стоящих на страже правопорядка, — сказал он.

Колокольцев также подчеркнул, как важно сохранить дальнейшую борьбу с коррупцией, экстремизмом, наркотиками и нелегальной миграцией.

В конце поздравления глава МВД выразил благодарность всем сотрудникам за службу.