Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Японии

На втором месте оказался дуэт из Соединённых Штатов: Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер.

Дуэт российских фигуристов Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимает первое место по итогам ритм-танца на четвёртом этапе Гран-при в Хиросиме (Япония).

Спортсмены набрали 75,49 балла. На втором месте — дуэт из США Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер, которые набрали 70,71 балла. Замыкают тройку американцы Рэйчел и Майкл Парсонс — 69,07. Второй российский дуэт — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин — на шестом месте (64,53).

Загорски и Гурейро участвуют на втором этапе Гран-при в этом сезоне. Ранее они заняли третье место на "Скейт Америка". Скопцова и Алешин были на десятом месте на Гран-при Канады.

Произвольный танец пары покажут в ночь с субботы на воскресенье.