Матвиенко поздравила сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Сенатор подчеркнула, что эффективность борьбы с преступностью зависит от каждого из работников ведомства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников Министерства внутренних дел России с профессиональным праздником, отметив, что ведомство укрепляет веру общества в справедливость, обеспечивая порядок и защищая права и свободы граждан.

— В истории отечественных органов правопорядка немало славных, героических страниц, примеров мужества и стойкости, — отметила сенатор в поздравлении, распространённом пресс-службой Совфеда.

По словам спикера, на сегодняшний день, как и много лет назад, перед МВД стоят важные задачи по обеспечению порядка и законности в государстве, защите прав и свобод человека.

Матвиенко подчеркнула, что ежедневный труд полиции является гарантией спокойствия граждан и одной из основ безопасности страны.

— От стойкости, принципиальности, самоотверженного отношения к делу каждого из вас зависит результативность борьбы с криминальными угрозами и предупреждение правонарушений. Активно противодействуя всем видам преступности (экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции), вы укрепляете веру граждан в закон и справедливость, — отметила сенатор.

Она выразила отдельную признательность ветеранам органов внутренних дел, "формировавшим и сохранявшим лучшие традиции" службы, "делившимся накопленным опытом, вносившим большой вклад в подготовку новых кадров".

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции). Дата установлена указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева от 13 октября 2011 года.