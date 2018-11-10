Медведев учредил премию за лучшую театральную постановку по русской классике

Выдвигать кандидатов на получение премии будут органы госвласти и местные администрации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев учредил новую премию правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классической литературы.

Ежегодно будут присуждаться три премии, каждая из которых включает в себя приз, диплом и вознаграждение в размере трёх миллионов рублей. Кандидатов будут выдвигать органы госвласти и местные администрации, а окончательный список претендентов будет формировать специальная комиссия Минкульта РФ.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, претендовать на награду смогут бюджетные или автономные театры, имеющие в репертуаре постановки "ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию" и обладающие постоянной труппой.