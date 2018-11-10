Минобороны Китая: Война КНР и США вызовет всемирную катастрофу

В ведомстве уверены, что успешное развитие сотрудничества между двумя странами — залог счастья во всём мире.

Министр обороны Китая Вэй Фанхэ заявил в ходе пресс-конференции, что военные столкновения между КНР и США приведут к катастрофе не только для обоих государств, но и для всего мира, сообщает Синьхуа.

— Противостояние двух армий станет бедствием не только для Китая и Америки, но и для всего мира. Китайские войска будут твёрдо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны, а также интересы её развития, — сообщил министр по итогам второго раунда диалога по дипломатии и безопасности.

По словам главы ведомства, армия Китая готова к продвижению межармейского диалога с США, который бы учитывал интересы обеих сторон, опирался на взаимодоверие и был бы направлен на устранение разногласий.

— На вооруженные силы КНР и США возложена большая ответственность. Успешное развитие сотрудничества между ними — залог счастья двух государств и всего мира, — подчеркнул Вэй Фэнхэ.

Второй раунд переговоров Китая и Соединённых Штатов по безопасности прошёл 9 ноября. Стороны обсудили ключевые проблемы, в частности, ситуацию в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове, а также тайваньский вопрос.