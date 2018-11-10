США поддержали решение Эр-Рияда о самостоятельной дозаправке самолётов

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон поддерживает решение Эр-Рияда отказаться от помощи США в дозаправке самолётов, задействованных в операции в Йемене.

В заявлени, опубликованном на сайте оборонного ведомства, также говорится о том, что Вашингтон намерен "продолжить работу, чтобы минимизировать потери" среди мирного населения в Йемене и оказать помощь ООН в урегулировании кризиса в стране.

Ранее СМИ сообщали, что США могут прекратить дозаправку самолётов коалиции во главе с Саудовской Аравией, участвующие в военном конфликте в Йемене.