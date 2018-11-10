В Петербурге частично обрушилась кровля горящего гипермаркета

Кровля горящего гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге обрушилась на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших нет.

Напомним, утром 10 ноября загорелся магазин "Лента", расположенный на набережной Обводного канала в Петербурге. Площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировано более 800 человек.

По предварительным данным, причиной возникновения огня могла стать неисправность электрооборудования. Лайф публиковал видео с места происшествия.