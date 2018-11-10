На российско-китайской границе усилили контроль из-за вспышки чумы свиней

В прошлом месяце было выявлено 38 нарушений ветеринарного контроля на пунктах пропуска.

Россельхознадзор усилил контроль на границе России и Китая в Забайкальском крае после вспышки африканской чумы свиней на северо-востоке Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

— В целях охраны территории РФ от заноса, возникновения и распространения африканской чумы свиней управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю в пунктах пропуска через государственную границу на территории региона усилен контроль за пребывающими транспортными средствами, — говорится в сообщении.

Известно, что в октябре на пунктах пропуска было выявлено 38 нарушений в области ветеринарии. Продукция массой около 300 кг была возвращена обратно в Китай.

Добавим, что вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в КНР в августе на территории провинции Ляонин. Вскоре заболевание было выявлено и в других районах страны. По данным Россельхознадзора на 6 ноября было выявлено 58 очагов чумы свиней в 11 китайских провинциях.