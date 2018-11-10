"Мосгаз" опроверг сообщения о взрыве газа на юго-западе столицы

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"Мосгаз" опроверг сообщения о взрыве газа на юго-западе столицы

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Фото: © L!FE. 

После обследования квартиры специалисты обнаружили, что элементы системы газоснабжения в порядке, а в кухне разрушений нет.

Взрыв бытового газа не мог стать причиной пожара в жилом дома на юго-западе столицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Мосгаза".

По данным пресс-службы, газовики, прибывшие на место происшествия, проверили газовое оборудование и оно цело.

— После обследования квартиры обнаружилось, что все элементы системы газоснабжения в порядке, в кухне разрушений нет, что свидетельствует о том, что бытовой газ не является причиной пожара, — говорится в сообщении.

Напомним, что после хлопка газа на юго-западе Москвы сотрудники МЧС спасли 25 человек. Известно о четырёх пострадавших. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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