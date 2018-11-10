Специалисты назвали причину обрушения моста в Югре

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Специалисты назвали причину обрушения моста в Югре

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Фото: © L!FE

Специалисты компании "Мостострой-11" назвали причины обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте предприятия.

— При разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролётного строения, — говорится в сообщении.

Компания также отметила, что работы по демонтажу моста производил региональный филиал "Мостостроя".

Ранее сообщалось, что 5 ноября в Нефтеюганском районе обрушился мост через реку Юганскую. С конструкции упали грузовик и кран. В результате инцидента погибли двое рабочих, ещё семь пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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