Захарова: Россия не проигрывает информационную войну

По её мнению, в странах Запада наступил момент, когда они не понимают, что делать с Москвой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью телеканалу НТВ, что Россия не проигрывает информационную войну.

— Если бы мы проигрывали, тогда бы многое было бы по-другому: тогда бы не переписывались сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, в Германии, в Великобритании, ужесточающие требования к СМИ, к журналистике и так далее, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в таком случае руководителей крупнейших социальных сетей не просили бы блокировать всё, что связано с Россией, а претензий к отечественным журналистам не было бы.

В Западных странах, по мнению Захаровой, наступил период замешательства, когда абсолютно непонятно, что делать с Россией. Представитель дипведомства также отметила, что ведение политики ограничения свободы слова в отношении российских СМИ является большой ошибкой.