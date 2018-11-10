Пожар в "Ленте" в Петербурге локализован

Пожар в здании гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге удалось локализовать.

Как сообщается на официальном сайте местного ГУ МЧС РФ, площадь возгорания составила 4800 квадратных метров. Было эвакуировано около 1000 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, в Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала загорелся гипермаркет "Лента", впоследствии у здания магазина обрушилась крыша. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.