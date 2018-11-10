Bloomberg сообщило об угрозе распада Евросоюза

Журналисты считают, что основная проблема заключается в нахождении "баланса" между интеграцией и попытками передать больше власти национальным парламентам.

Евросоюзу может грозить распад, аналогичный тому, что был с империями после Первой мировой войны. Об этом пишет издание Bloomberg.

— В ноябре 1918 года европейские империи договорились положить конец всемирному конфликту, опустошившему континент и выкосившему целое поколение. Впоследствии карта Европы была перекроена, родились независимые государства. Век спустя континент борется за своё будущее в рамках единого политического организма с общими ценностями, порождёнными кровавыми уроками двух мировых войн, — говорится в статье.

Авторы также отметили, что нынешняя ситуация в Европе, когда сталкиваются сторонники интеграции и националисты, напоминает ту, которая сложилась на континенте после Первой мировой войны и привела ко Второй. В публикации также говорится о том, что в роли защитника ЕС выступает Эмманюэль Макрон, однако его идеи пока нельзя назвать успешными.

Бывший глава МИД Чехии Карл Шварценберг отметил, что если Европейский союз не модернизируется, то его ждёт судьба Австро-Венгрии.

По мнению аналитиков издания, основной проблемой ЕС стало нахождение "баланса" между интеграцией и попытками передать больше власти национальным парламентам.