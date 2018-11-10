При пожаре в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на службу скорой помощи.

— По нашим данным, пострадал один человек, он госпитализирован с травмами, — говорится в сообщении.

Пострадавший находится не в тяжёлом состоянии.

Напомним, утром 10 ноября в Петербурге на набережной Обводного канала загорелось здание гипермаркета "Лента". Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.