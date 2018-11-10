В ПФР объяснили механизм социальных выплат работающим пенсионерам

Это много лет действующая норма, закреплённая в федеральном законе о пенсиях по гособеспечению, отметили в организации.

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) заявили, что работающие пенсионеры сейчас не получают соцпенсию по старости, и это является нормой действующего федерального закона. Комментарий пресс-службы приводит ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ появились данные, что Минтруд собирается отменить социальную пенсию по старости работающим пенсионерам.

— Это много лет действующая норма, закреплённая в федеральном законе о пенсиях по гособеспечению — пункт 5 статьи 11 166-ФЗ, — пояснили в пресс-службе.

Так, социальная пенсия по старости гражданам РФ, достигшим возраста 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно), а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории России не менее 15 лет и достигли указанного возраста, не выплачивается в период выполнения работы — тот период, когда граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию, рассказали в ПФР.

Согласно действующему законодательству, социальная пенсия устанавливается лицам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, который нужен для получения страховой пенсии. Средний размер соцпенсии составляет чуть более девяти тысяч рублей. По данным Пенсионного фонда России, в стране около 3,2 миллиона человек получают социальную пенсию.