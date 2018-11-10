"Сверят часы". Посол РФ рассказал о предстоящей встрече Лаврова и Ле Дриана

Основными темами станут урегулирование украинского кризиса и ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Посол РФ во Франции Алексей Мешков рассказал РИА "Новости" о повестке предстоящей встречи главы МИД России Сергея Лаврова и его французского коллеги Жана-Ив Ле Дриана.

— Что же касается повестки дня встречи министров иностранных дел в Версале, то она согласуется. Думаю, не выдам никаких тайн, если скажу, что Сергей Викторович Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в первую очередь сверят часы по наиболее злободневным международным сюжетам, — сообщил дипломат.

Он отметил, что основными темами встречи станут урегулирование конфликта на Украине и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Также он рассчитывает, что главам ведомств удастся обсудить двусторонние отношения.

Мешков подчеркнул, что в последнее время между Россией и Францией наблюдается положительная динамика в отношениях. Добавим, что Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в конце ноября примут участие в заседании координационного совета форума "Трианонский диалог".