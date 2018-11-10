Атаковал пивной кружкой. Пьер Нарцисс избил и ограбил мужчину в московском баре

Пожаловавшийся на избиение ранее неоднократно попадал в полицию за распитие спиртных напитков и драки.

Певец Пьер Нарцисс устроил драку в одном из московских баров. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным телеканала, исполнитель был пьян и ударил мужчину пивной кружной, а после этого забрал у пострадавшего телефон и сбежал.

Мужчина, в свою очередь, написал заявление в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщают СМИ, пострадавший успел нанести ответный удар. Отмечается, что пожаловавшийся на избиение ранее неоднократно попадал в полицию за распитие спиртных напитков и драки.