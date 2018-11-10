Очевидец пожара под Волгоградом, где погибли трое детей, рассказал о трагедии

Пожар унёс жизнь троих детей, самому старшему было всего четыре года, самому младшему — шесть месяцев.

Стали известны подробности пожара в городе Ленинске Волгоградской области, в результате которого погибли трое детей.

Инцидент произошёл в пятницу, 9 ноября, по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. В момент пожара родителей не было дома: отец детей был на работе, мать, по словам очевидцев, на несколько минут ушла из дома за водой, а когда вернулась, дом уже горел. На помощь ей пришёл сосед Михаил.

— Я забежал на крыльцо, открыл дверь, и всё лицо обдало смесью гари, огня и дыма. Пройти было невозможно. Но мать забежала в дом. После короткого времени она выбежала вся в саже в отчаянии, что не смогла найти детей. Она вся была чёрная: "Я не могу их найти!" — приводит слова Михаила сайт V1.

Как рассказал Михаил, печку в доме топили не только дровами, но и пластиковыми бутылками, резиной, ДСП и разными "химическими материалами". Семья стояла на учёте как неблагополучная. У отца семейства проблемы с алкоголем.