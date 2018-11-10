Роналдиньо может лишиться загранпаспорта из-за долгов

Бразилец не платил налоги на недвижимость, а в собственности у него оказалось 19 объектов.

Известный футболист Роналдиньо может лишиться своего загранпаспорта из-за проблем с долгами. Об этом сообщает издание UOL.

Соответствующее постановление вынес суд штата Риу-Гранди-ду-Сул. Причиной для такого решения стала фискальная задолженность игрока на сумму не менее 1,8 млн реалов (около $480 тыс.). Известно, что экс-игрок "Барселоны" не платил налоги на недвижимость, а в собственности у него оказалось сразу 19 объектов.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо был оштрафован на 2 миллиона евро, однако не смог выплатить эту сумму, так как на его счету было только шесть евро.