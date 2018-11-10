Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 делать выплаты "Газпрому"

Все средства, предназначенные для российской корпорации, будут перенаправлены швейцарским приставам.

Швейцарский суд запретил компаниям-операторам "Северного потока" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей российской компании.

Известно, что решение суда было принято по требованию "Нафтогаза" в качестве обеспечительной меры. В "Газпроме" отметили, что все предыдущие попытки украинской компании арестовать акции Nord Stream были безуспешными.

В феврале этого года арбитражный суд Стокгольма принял решение удовлетворить требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить украинской компании более 2,5 млрд долларов. Спустя несколько месяцев российская энергетическая корпорация обжаловала приговор и добилась приостановки исполнения судебного решения.

Ранее сообщалось о новом иске "Нафтогаза" против "Газпрома". Украинская компания планирует отсудить 12 млрд долларов. В такую сумму оцениваются убытки, которые понесёт "Нафтогаз", когда "Северный поток — 2" будет достроен.