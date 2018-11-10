СМИ Австрии рассказали, где работал подозреваемый в шпионаже на Россию

Отставной офицер, который подозревается в Австрии в разведывательной деятельности в пользу России, работал в Министерстве обороны Австрии в Вене, сообщается в выдержке из статьи в журнале profil, полная версия которого будет опубликована в понедельник, 12 ноября.

По данным издания, отставной полковник работал не в Зальцбурге, как сообщали средства массовой информации, а напрямую в ведомстве в Вене, поэтому был в курсе всех внутренних дел.

Также в журнале заявляют, что информацию о предполагаемой разведывательной деятельности в пользу РФ Австрия могла получить от военной контрразведки ФРГ.

Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России: якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесвера.

Глава российского МИД Сергей Лавров позднее заявил, что неприятно удивлён информацией о ситуации с бывшим австрийским полковником. Посол Австрии был вызван накануне, 9 ноября, в МИД России в связи с ситуацией.