Хотели напасть с ножом. Появились подробности готовившегося покушения на Макрона

По словам подозреваемых, заказчиком преступления является бывший французский бизнесмен 62-летний Жан-Пьер Б.

Планировавшие покушение на французского лидера Эмманюэля Макрона во время допроса рассказали о подготовке к преступлению. Об этом сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

В частности, они хотели напасть с ножом на Макрона во время торжественных мероприятий, приуроченных 100-летию окончания Первой мировой войны на севере страны.

Источники также отмечают, что двоих подозреваемых вскоре отпустили, а ещё четверо полностью признали свою вину. Заказчиком преступления, по их словам, является бывший французский бизнесмен 62-летний Жан-Пьер Б.

В ходе обысков правоохранители обнаружили керамический нож, при помощи которого предполагалось осуществить атаку. Он был найден в машине предпринимателя.

Напомним, что 6 ноября во Франции сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали шесть человек, которые готовили покушение на президента Эмманюэля Макрона.