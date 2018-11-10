Илон Маск готов помочь в эвакуации пострадавших от пожаров в Калифорнии

Глава американской компании Tesla миллиардер Илон Маск готов оказать помощь в эвакуации пострадавших от крупнейшего в истории Калифорнии пожара. Об этом он написал в "Твиттере".

If Tesla can help people in California wildfire, please let us know. Model S & X have hospital grade HEPA filters. Maybe helpful for transporting people. — Elon Musk (@elonmusk) 10 ноября 2018 г.

— Если Tesla может помочь людям в Калифорнии, пожалуйста, свяжитесь с нами. Модель S & X оснащена фильтрами НЕРА больничного класса. Может пригодиться при транспортировке людей, — написал миллиардер.

Напомним, пожары на территории штата вспыхнули 8 ноября. Общая их площадь уже выросла до 36 тысяч гектаров. Оказались разрушенными около семи тысяч построек, в основном жилые дома. Порядка 250 тысяч человек эвакуированы. По последним данным, жертвами пожаров стали уже девять человек.