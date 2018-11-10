Под угрозой особняк Леди Гаги. В Калифорнии сгорел дом Кейтлин Дженнер

Ранее светская львица Ким Кардашьян вместе с семьёй покинула своё жилище в городе Калабасас из-за многочисленных пожаров.

Роскошная резиденция Кейтлин Дженнер площадью около 300 квадратных метров сгорела в Калифорнии в результате лесных пожаров в штате. Об этом сообщает Daily Mail.

Неподалёку от дома Дженнер находится особняк певицы Леди Гаги, пламя начало подступать к её жилому помещению.

Ранее светская львица Ким Кардашьян сообщила в "Инстаграме", что вместе с семьёй покинула свой дом в городе Калабасас (штат Калифорния) из-за многочисленных лесных пожаров, бушующих в этой местности.

Напомним, пожары на территории штата вспыхнули 8 ноября. Общая их площадь уже выросла до 36 тысяч гектаров. Оказались разрушенными около семи тысяч построек, в основном жилые дома. Порядка 250 тысяч человек эвакуированы. По последним данным, жертвами пожаров стали уже девять человек. Американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров.