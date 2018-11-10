Учёные смоделировали точную 3D-карту подлёдной Антарктиды

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Учёные смоделировали точную 3D-карту подлёдной Антарктиды

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Чтобы получить более последовательное изображение, специалисты объединят данные со спутника с сейсмологическими данными.

Международная группа исследователей, основываясь на данных спутника Gravity Field и научно-исследовательского зонда GOCE, смоделировала точную 3D-карту подлёдных частей Антарктиды, которая помогла понять, что происходило с материком миллионы лет назад. Соответствующая статья размещена в журнале Scientific Reports.

— Чтобы получить более последовательное изображение земной коры и верхней мантии в 3D, мы объединим данные со спутника с сейсмологическими данными, что позволит нам более ясно понять, как взаимодействуют тектоника плит и динамика глубинной мантии, — рассказал Йорг Эббинг из Кильского университета в Германии.

По словам соавтора Фаусто Ферраччоли из Британской антарктической службы, в прошлом материк был частью суперконтинента Гондвана, а ещё 55 миллионов лет назад примыкал к Австралии. Специалисты выяснили также, что кора и литосфера Западной Антарктиды более тонкие, чем в восточной части.

Исследователи завили, что полученные данные помогут определить, как изменение температур влияет на ледниковые плиты над основным ландшафтом.

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