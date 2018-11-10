Американские астрономы обнаружили одну из самых старых звёзд во Вселенной

Учёные надеятся с её помощью выяснить как можно больше о самых первых звёздах во Вселенной.

Астрономы из Университета Джонса Хопкинса в США обнаружили одну из самых старейших звёзд во Вселенной.

Как сообщает сайт Space.com, её возраст примерно 13,5 миллиарда лет. Масса звезды составляет всего лишь 14% от массы Солнца. Астрономы надеятся, что это открытие поможет им узнать как можно больше "о самом первом поколении звёзд во Вселенной".

По их мнению, существуют звёзды, сохранившие свою структуру со времён Большого взрыва, то есть состоят их самых лёгких элементов — водорода, гелия и лития. На сегодняшний день учёные насчитывают около 30 звёзд с минимальным количеством тяжёлых элементов.