Путин посетил Московский университет МВД России

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Путин посетил Московский университет МВД России

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Фото: © L!FE

Президент России Владимир Путин в День сотрудников органов внутренних дел посетил Московский университет МВД имени В. Я. Кикотя. Здесь глава государства осмотрел лаборатории, в которых проводится экспертиза оружия и денег.

Университет МВД России создан в 2002 году на базе трёх вузов министерства. Первым начальником Московского университета стал заслуженный работник высшей школы, доктор юридических и педагогических наук, профессор генерал-лейтенант милиции Владимир Кикоть. В университете идёт подготовка сотрудников разных подразделений органов внутренних дел для всех регионов страны.

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