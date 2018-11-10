Собянин рассказал, как Москва борется с преступностью

Кроме того, градоначальник поздравил правоохранителей с профессиональным праздником.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Кроме того, градоначальник рассказал о том, как усовершенствуется система безопасности в столице. Соответствующий текст опубликован на сайте Собянина.

Мэр отметил, что московское правительство ведёт совместную работу с МВД по раскрытию уличных краж, автоугонов, преступлений, совершённых нелегальными мигрантами, и т.д.

Так, в результате установки новых фонарей в столичных дворах и парках количество уличных ограблений, совершённых ночью, снизилось более чем в три раза. А современные камеры видеонаблюдения в подъездах жилых домов сократили количество квартирных краж почти в пять раз и увеличили их раскрываемость.

Также Собянин поздравил сотрудников МВД с праздником. Он отметил, что городскому правительству предстоит ещё много работы.