Напавший с ножом на людей в Мельбурне хотел устроить взрыв в центре города

Инцидент был признан терактом, ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ.

Австралийская полиция заявила, что напавший с ножом на людей в Мельбурне пытался устроить взрыв в центре города при помощи баллонов с газом, которые находились в его автомобиле. Об этом сообщает телеканал ABC.

דיווח: אדם הצית מכונית ודקר מספר אנשים במלבורן, אוסטרליה; התוקף הורה ונפצע קשה pic.twitter.com/98Vx4uiJyM — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 ноября 2018 г.

— Похоже, что он пытался разжечь в автомобиле огонь, сейчас мы полагаем, чтобы воспламенить баллоны, — сказал представитель шерифа полиции штата Виктория Грэм Эштон.

В результате инцидента пострадали трое прохожих. Они были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один из них позднее скончался. Сам нападавший был ранен правоохранителями и позже также умер в больнице.

Как выяснилось, предполагаемый преступник переехал в Австралию из Сомали в 1990-х годах. Ранее Лайф писал о том, что произошедшее в Мельбурне признали терактом. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.