Порошенко уволил первого замкомандующего Нацгвардией

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Порошенко уволил первого замкомандующего Нацгвардией

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото © РИА "Новости"/Николай Лазаренко

Президент Украины Пётр Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии страны Александра Кривенко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

— Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины, — говорится в сообщении.

Кроме Кривенко у руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова имеются ещё четыре заместителя.

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