Порошенко уволил первого замкомандующего Нацгвардией

Президент Украины Пётр Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии страны Александра Кривенко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
— Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины, — говорится в сообщении.
Кроме Кривенко у руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова имеются ещё четыре заместителя.
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