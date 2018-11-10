На Украине вступил в силу закон об уголовном наказании россиян за въезд в Крым

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На Украине вступил в силу закон об уголовном наказании россиян за въезд в Крым

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Фото: © Pixabay

На Украине накануне, 9 ноября, были приняты изменения в Уголовный кодекс, которыми установлена уголовная ответственность за посещение полуострова Крым россиянами. Сегодня закон вступил в силу.

Верхняя санкция этой статьи УК Украины — три года лишения свободы. В случае повторного совершения "преступления" "злоумышленнику" может грозить пять лет тюрьмы. С точки зрения украинского законодательства, въезд в Крым возможен только с украинских блокпостов.

Напомним, несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим. Киев заявляет, что Россия "оккупировала" территорию.

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