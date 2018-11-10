Открытое горение в гипермаркете в Петербурге ликвидировано

Спасатели рассчитывают завершить разбор завалов до вечера. Сейчас в здании происходит очаговое горение.

В гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге удалось ликвидировать открытое горение. Об этом ТАСС рассказали в региональном управлении МЧС.

В ведомстве также уточнили, что ранг пожара снижен до № 1 БИС. Также известно, что в ходе тушения площадь пожара уменьшилась с 4800 квадратных метров до 600 кв. м.

К ликвидации возгорания привлечены 12 единиц техники и 54 человека личного состава. Сейчас пожарные тушат гипермаркет снаружи, так как внутри существует угроза обрушения кровли. Очаговое горение сейчас протекает на площади в 300 кв. м.

Из здания было эвакуировано 100 человек. Спасатели уже приступили к разбору завалов и надеются завершить его к вечеру.

Прибывший на место ЧП врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Белов отметил, что благодаря чётким действиям пожарных удалось спасти административный и культурный центры, которые могли загореться в течении нескольких минут.

Напомним, в Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала загорелся гипермаркет "Лента", впоследствии у здания магазина обрушилась крыша. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.