Мишель Обама рассказала, что потеряла ребёнка и дважды делала ЭКО

Процедура экстракорпорального оплодотворения принесла чете Обама девочек — Малию и Сашу.

Супруга бывшего президента США Мишель Обама в своих мемуарах рассказала о зачатии с помощью искусственного оплодотворения (ЭКО. — Прим. Лайфа) и о том, как у неё однажды случился выкидыш.

У бывшей первой леди выкидыш случился 20 лет назад. После этого она чувствовала себя неполноценной и в 34 года решилась на ЭКО, поскольку осознала, что "биологические часы — это реальность". К процедуре экстракорпорального оплодотворения Мишель прибегала дважды, и оба раза у неё родились девочки — Малия и Саша.

— Худшее, что мы, женщины, можем сделать, — это не делиться друг с другом опытом того, как устроено наше тело и с какими проблемами ему приходится сталкиваться — приводит слова Обамы "Би-би-си".

Как писал ранее Лайф, Мишель Обама в своих мемуарах под названием "Становление" рассказала, за что никогда не простит действующего президента США Дональда Трампа.