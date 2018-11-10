Захарова назвала событие, которое разделило журналистику на до и после

По её словам, из-за этого представителей СМИ "будут приравнивать к лжецам, двойным агентам, людям, которые решают свои конкретные задачи".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко разделила журналистику на до и после. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала НТВ.

По её словам, именно из-за этого инцидента пропала та искренность и объективность, с которой всегда отождествляли журналистов. После "убийства" Бабченко представителей этой профессии "будут приравнивать к лжецам, двойным агентам, людям, которые решают свои конкретные задачи".

— Эти выкрутасы и использование информационно-пропагандистского пространства со стороны режима в Киеве стало настолько беззастенчиво циничным, что внутренне мы уже стали готовыми быть ко всему, — объяснила свою позицию Захарова.

В мае этого года украинские власти и СМИ заявили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако на следующий день сам "убитый" появился на пресс-конференции СБУ. Власти Украины сообщили, что инсценировка "убийства" была частью спецоперации. По её результатам в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на журналиста — бизнесмен Борис Герман. 1 сентября предприниматель был приговорён к 4,5 года лишения свободы.

Инцидент вызвал негативную реакцию у мировой общественности. В частности, своё негодование выразил глава организации "Репортёры без границ" Кристоф Делуар.